  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

NBA Les Clippers sur leur lancée, Niederhäuser s’offre une soirée mémorable

ATS

31.12.2025 - 07:36

Soirée faste pour Yanic Konan Niederhäuser et les Clippers mardi. Le «rookie» fribourgeois a dépassé les 10 points pour la première fois en NBA au cours d'un match remporté 131-90 par la franchise de Los Angeles face aux Sacramento Kings.

Keystone-SDA

31.12.2025, 07:36

31.12.2025, 08:17

Yanic Konan Niederhäuser s'est fait l'auteur de 16 points pour les Clippers, lesquels ont ainsi cueilli un cinquième succès consécutif, soit leur plus longue série victorieuse de la saison. L'intérieur de 22 ans a rentré 6 de ses 8 tirs et 4 de ses 6 lancers-francs, manquant son unique tentative à 3 points.

En l'absence du pivot titulaire Ivica Zubac, Niederhäuser a explosé ses records pour son 16e match dans la prestigieuse ligue nord-américaine, lui qui n'avait jamais marqué plus de 6 points. Il a passé 25 minutes sur le parquet pour capter 6 rebonds, deux autres meilleures marques pour lui, terminant avec un différentiel de +27.

Les Clippers, dont le bilan est désormais de 11 succès pour 21 défaites, ont forcé la décision dans un deuxième quart-temps remporté 39-20. Emmenée par Kawhi Leonard (33 points en 33 minutes de jeu), la franchise de L.A. comptait 33 longueurs d'avance à la mi-temps (73-40). Niederhäuser fut finalement le troisième meilleur marqueur de son équipe, et le co-meilleur rebondeur.

Les plus lus

Au Danemark, la poste va cesser la distribution du courrier
Marjorie Taylor Greene règle ses comptes avec son ancien mentor Trump
La petite-fille de John F. Kennedy est décédée à 35 ans des suites d’un cancer
Trump oppose son veto à deux projets de loi, pour la première fois de son second mandat
La BNS a racheté des devises pour 75 millions au troisième partiel
Ces personnalités du sport sont décédées en 2025