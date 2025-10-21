Les clubs israéliens engagés en Euroligue et en Eurocoupe, compétitions européennes, pourront à nouveau jouer à domicile, a annoncé l'Euroligue mardi. Les rencontres auront donc lieu en Israël.

Le Maccabi Tel Aviv disputait ses matchs d'Euroligue à Belgrade depuis deux ans. IMAGO/Starsport

Depuis octobre 2023 et le déclenchement du conflit entre Israël et le Hamas palestinien, les équipes israéliennes disputent à l'étranger leurs rencontres à domicile. Après l'accord de cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre, l'ECA, société organisatrice de l'Euroligue, «a approuvé la proposition d'un retour des matches en Israël à compter du 1er décembre 2025», selon un communiqué.

«D'ici là, l'Euroligue continuera à rester attentive à l'évolution de la situation, à rester en contact étroit avec les autorités locales et étrangères, les équipes visiteuses et toutes les organisations concernées», a précisé l'ECA, qui souhaite que «la sécurité de toutes les personnes concernées demeure une priorité». En Euroligue, compétition la plus prestigieuse du basket européen, les clubs du Maccabi Tel-Aviv et de l'Hapoël Tel-Aviv sont concernés.