La boxe professionnelle va faire son retour à Cuba, mardi 27 août, après plus de 60 ans d'absence, à l'occasion de la Nuit des champions organisée par la Fédération internationale de boxe (IBA),

Champion olympique à Paris, Erislandy Alvarez Borges disputera son premier combat professionnel, mardi prochain sur sol cubain. IMAGO

ATS

Six combats seront proposés à La Havane par une organisation, bannie par le Comité international olympique et au coeur de la controverse lors des JO de Paris sur le genre des championnes olympiques algérienne Imane Khelif et taïwanaise Lin Yu-ting.

Les stars cubaines Julio Cesar La Cruz (92 kg) et Arlen Lopez (80 kg), sacrés aux Jeux de Rio et Tokyo, combattront pour les titres IBA de leurs catégories. Erislandy Alvarez Borges (63,5 kg), titré récemment à Paris sera également à l'affiche, tout comme Roniel Iglesias (63,5 kg), champion olympique 2012 et 2020.

Le régime communiste a aboli le sport professionnel en 1961 et l'a partiellement réinstallé en 2013, mais jusqu'à présent aucun combat professionnel n'avait eu lieu sur l'île. Depuis 2022, les boxeurs cubains ont commencé à participer à des combats professionnels en dehors du pays.

ATS