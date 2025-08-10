  1. Clients Privés
Choc au Japon Les combats virent au drame : deux boxeurs décèdent !

Gregoire Galley

10.8.2025

Deux boxeurs sont décédés des suites de commotions cérébrales subies lors de deux combats distincts au cours du même événement à Tokyo, a-t-on appris dimanche de source officielle.

Agence France-Presse

10.08.2025, 10:05

Le super poids plume Shigetoshi Kotari et le poids léger Hiromasa Urakawa, tous deux âgés de 28 ans, étaient engagés au Korakuen Hall de Tokyo le 2 août en soirée. Ils ont dû être transportés d'urgence à l'hôpital où ils ont subi une chirurgie cérébrale, en vain.

Kotari, qui avait arraché un match nul en douze rounds contre un autre Japonais, a perdu connaissance peu après la fin du combat et est décédé six jours plus tard, le 8 août, des suites «d'un hématome sous-dural», a indiqué son club sur son site internet samedi.

Chirurgie cérébrale

Urakawa avait pour sa part été arrêté par l'arbitre au huitième et dernier round. Il «a tragiquement succombé aux blessures subies lors de son combat», a fait savoir la WBO (World Boxing Organisation) dans un message sur Instagram dimanche. Selon des médias japonais, son décès est intervenu samedi soir, soit une semaine après son combat.

Selon Tsuyoshi Yasukochi, secrétaire général de la Commission de boxe japonaise cité par les médias, c'était probablement «la première fois au Japon que deux boxeurs subissaient une chirurgie cérébrale à la suite de blessures lors du même événement».

