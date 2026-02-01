Le Danemark a confirmé son statut d'hyper puissance du handball mondial. A domicile à Herning, il a battu l'Allemagne 34-27 en finale de l'Euro pour réunir les trois titres majeurs.

À domicile, le Danemark signe un week-end historique en Euro. EPA

Keystone-SDA ATS

Les Danois, quadruples champions du monde en titre et champions olympiques en 2024, rejoignent au panthéon l'équipe de France, jusque-là la seule à avoir cumulé les trois couronnes (en 2010 puis en 2015).

Le championnat d'Europe leur avait beaucoup moins souri, puisque leur précédent sacre remontait à 2012. Quatorze ans plus tard, et deux ans après s'être inclinés en finale contre la France (33-31), ils sont montés sur le toit du Vieux continent, hissés par leurs quelque 15'000 supporters tout de rouge vêtus.