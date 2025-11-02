  1. Clients Privés
Baseball Les Dodgers champions encore une fois, au terme d’un thriller

ATS

2.11.2025 - 06:32

Les Los Angeles Dodgers ont remporté les World Series, finale de la MLB, pour la deuxième année consécutive. La franchise californienne s'est imposée au bout du suspense dans le match 7 (5-4 après deux manches supplémentaires) face aux Toronto Blue Jays samedi au Canada.

Keystone-SDA

02.11.2025, 06:32

02.11.2025, 07:46

Les Dodgers, sacrés pour la neuvième fois au total, sont les premiers à réussir le doublé depuis 25 ans et les New York Yankees. La série est allée au bout du suspense, les deux équipes étant encore à égalité 4-4 à l'issue de la 9e manche du dernier match.

Will Smith a marqué le dernier point d'un home run, pendant que le Japonais Yoshinobu Yamamoto, désigné MVP des finales, se montrait déterminant au lancer. «On rêve de ces moments, une manche supplémentaire, porter son équipe en tête, je m'en souviendrai pour toujours», a commenté Smith.

Vedette de l'équipe, le Japonais Shohei Ohtani n'a pas marqué samedi mais a su être décisif plus tôt lors des World Series.

L'équipe de Los Angeles a réussi à s'imposer deux fois de suite au Canada vendredi et samedi pour conclure. Lors du match 7, les Dodgers ont couru après le score, se retrouvant menés 3-0 après la 2e manche grâce à un homerun pour trois points de Bo Bichette, pourtant sérieusement blessé à une jambe.

Deux homeruns de Max Muncy (8e manche) et Miguel Rojas (9e) leur ont permis d'arracher la prolongation, tout autant que des actions défensives de classe, avec Rojas encore ou cette balle haute attrapée tout au fond du terrain par Andy Pages, malgré une collision avec son coéquipier Kike Hernandez.

