  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Baseball Les Dodgers survivent : match 7 face aux Blue Jays !

ATS

1.11.2025 - 08:52

Un match 7 sera nécessaire pour désigner le vainqueur des World Series.

Keystone-SDA

01.11.2025, 08:52

01.11.2025, 09:15

Les Dodgers de Los Angeles, tenants du titre, ont égalisé à 3-3 en battant les Blue Jays 3-1 vendredi à Toronto en finale du championnat nord-américain (MLB).

Baseball. Un match des World Series en MLB dure... 6h39 !

BaseballUn match des World Series en MLB dure... 6h39 !

Lors du sixième match, les Dodgers ont notamment pu s'appuyer sur leur lanceur Yoshinobu Yamamoto pour faire la différence. L'acte VII, le premier depuis 2019 dans les World Series, est prévu dans la nuit de samedi à dimanche, toujours au Canada.

Les Blue Jays espèrent décrocher un premier titre depuis leurs deux sacres consécutifs en 1992 et 1993. Les Dodgers visent quant à eux un 9e titre, qui serait le deuxième d'affilée.

Les plus lus

Ces changements de lois entrent en vigueur en Suisse en novembre
«Depuis peu, j'arrive à admettre que je n'avais plus le choix»
Employé d’une crèche inculpé pour 50 agressions
La Poste verse 230 000 francs à des pirates « éthiques »
Alexis Lebrun signe un exploit abracadabrantesque !
Des vols et des pickpockets pour Halloween outre-Sarine