Les duos féminins suisses sont en quête d'exploit à l'heure d'aborder le tournoi Elite16 de Gstaad, dont la 25e édition débute mercredi. Ils veulent confirmer leur bon début de saison.

Zoé Vergé-Dépré, gauche, et Anouk Vergé-Dépré, droite, montent en puissance. KEYSTONE

Ce tournoi à domicile tombe à point nommé pour les Bernoises Anouk (33 ans) et Zoé Vergé-Dépré (27 ans). Associées depuis le début de la saison, les deux soeurs tiennent la forme. Il y a un peu plus de deux semaines, elles ont cueilli leur premier titre commun, à Antalya, sans avoir concédé le moindre set.

«J'ai été surprise que cela ait fonctionné si tôt», a concédé Zoé Vergé-Dépré mardi en conférence de presse. Même si les deux joueuses connaissaient forcément leurs qualités, tout a dû être réajusté. «Notre jeu est toujours en train d'évoluer, c'était donc d'autant plus agréable que les résultats nous confirment dans notre voie.»

En conséquence, l'équipe «Zouk» peut envisager le tournoi Elite16 de Gstaad avec sérénité. Même si l'Oberland bernois n'a jusqu'ici pas vraiment convenu aux Suissesses: aucun duo helvétique n'a jamais atteint la finale, le seul podium ayant été décroché par Simone Kuhn/Nadine Zumkehr en 2012 (3e rang).

Hüberli impressionnée par Kernen

Tanja Hüberli (32 ans) et Leona Kernen (19 ans) aimeraient elles aussi briser la malédiction suisse à Gstaad. La médaillée de bronze des JO 2024 et sa jeune partenaire schwytzoise ont déjà fait parler d'elles cette saison, notamment en battant les championnes olympiques Ana Patricia/Duda lors de l'Elite16 de Cancun.

«Je suis impressionnée par Leona», a souligné mardi Tanja Hüberli à propos de sa nouvelle coéquipière, qui découvre cette saison le très haut niveau. «Elle apporte de la puissance, de l'ambition et de la fraîcheur», des qualités qui parviennent à insuffler un nouveau souffle à l'expérimentée Tanja Hüberli.

Après un début de saison prometteur, on peut donc légitimement espérer un exploit suisse à domicile. Mais les Brésiliennes Thamela/Victoria, victorieuses à Ostrava, et Carol/Rebecca, ainsi que les Américaines Cannon/Kraft et Nuss/Brasher demeurent les favorites logiques.

Plus dur pour les messieurs

La tâche sera plus difficile pour les équipes masculines suisses, qui ne font actuellement pas partie des prétendants à la finale. Toutefois, Marco Krattiger et Leo Dillier, en premier lieu, abordent ce rendez-vous avec le plein de confiance après avoir remporté le tournoi Challenge en Pologne le week-end.

En l'absence des champions olympiques suédois David Ahman et Jonatan Hellvig, qui avaient également triomphé à Gstaad l'année dernière, les Norvégiens Anders Mol et Christian Sörum s'avancent comme les grands favoris masculins d'un tournoi qui pourrait bien à nouveau se disputer chaque jour à guichets fermés.