Les écarts se réduisent à l’avant, choix payant pour Alan Roura

Charlie Dalin, leader du Vendée Globe depuis une semaine, a de nouveau cédé du terrain dans la nuit de dimanche à lundi, et compte désormais moins de 200 milles nautiques d'avance sur Sébastien Simon, au moment de quitter l'océan Indien.

Alan Roura a vu ses choix stratégiques payés. KEYSTONE

AFP / blue Sport NL Nicolas Larchevêque

Malgré l'avarie majeure de foil subie durant le week-end, Simon (groupe Dubreuil) continue en effet de grignoter du terrain, et se trouvait à 166 milles du navigateur de tête au pointage de 11h00, soit quelque 70 milles de moins que la veille au soir.

Mais il n'est pas le seul à réduire l'écart puisque Yoann Richomme (Paprec Arkéa), 3e, et Thomas Ruyant (Vulnerable), 4e, sont tous deux revenus à moins de 500 mn, à la faveur d'une vitesse moyenne supérieure à 21 noeuds au cours des dernières 24 heures, contre 19 noeuds pour Simon et 16,75 noeuds pour Dalin.

Ce dernier, qui s'est éloigné de la zone d'exclusion antarctique, est désormais quasiment à la verticale du Cap Leeuwin, en Australie, point d'entrée dans le Pacifique.

Mettraux hors du top 10, Roura dans le top 20

De son côté, Justine Mettraux (Teamwork-Team Snef) est sortie du top 10 ce week-end et pointe au 11e rang à 1’233 milles de la tête. Mais la Genevoise a dans sa ligne de mire l’Allemand Boris Herrmann (Malizia-Seaexplorer), 10e à une petite quinzaine de milles devant.

Alan Roura a, lui, vu ses choix stratégiques payés. Le Genevois, qui avait décidé de naviguer plus au Nord «sur une route plus longue mais plus rapide», est désormais 20e, à 2’615 milles, et a pris une petite avance de 200 milles sur le groupe d’une dizaine de marins dans lequel il était.

A cette heure, 36 skippers naviguent dans l'océan Indien, ce qui n'est pas encore le cas des deux derniers du classement, le Chinois Jingkun Xu (Team Haikou) et le Hongrois Szabolcs Weöres (New Europe), qui se trouvent toujours dans l'Atlantique.

Ce lundi marque la fin du premier mois de course pour les 38 navigateurs de cette 10e édition, partis le 10 novembre des Sables d'Olonne pour leur périple autour du monde.