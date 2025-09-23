Les «Enhanced Games» veulent battre des records du monde grâce à un dopage autorisé. Les fondateurs de l'évènement réfutent les accusations d'irresponsabilité lancés par l'Agence mondiale antidopage.

Fred Kerley sera l’une des tête d’affiche des «Enhanced Games». KEYSTONE

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Dans moins de 250 jours, les premiers Enhanced Games devraient marquer l'entrée du sport dans une nouvelle ère – selon les organisateurs de ces compétitions où le dopage n'est pas interdit, mais autorisé et permet de gagner beaucoup d'argent. «Je pense que c'est l'avenir du sport», déclare la participante désignée Megan Romano, 34 ans, quadruple championne du monde de natation.

Que déclenche un tel projet chez les enfants?

Un pronostic qui en fait assez frémir plus d'un. L'Agence mondiale antidopage (AMA) a déjà dénoncé le projet comme un concept «dangereux et irresponsable». Il y a quelques semaines, le président de l'AMA Witold Banka, a même annoncé que les autorités américaines réclameraient de bloquer les Jeux par une voie légale.

«Les organisateurs des Enhanced Games veulent peut-être gagner de l'argent rapidement, mais ce gain se fait au détriment des enfants du monde entier qui pensent qu'ils doivent prendre des produits dopants pour réaliser leurs rêves», a souligné le chef de l'agence antidopage américaine, Travis Tygart. «Une compétition qui mise délibérément sur l'utilisation de produits dopants est absolument condamnable d'un point de vue éthique et moral», a déclaré le président du conseil d'administration de l'agence antidopage allemande, Lars Mortsiefer.

Les organisateurs ont prévu trois disciplines sportives: la natation, l'athlétisme et l'haltérophilie. Et dans ce programme très sélectif, une sélection supplémentaire a été effectuée: seuls le crawl et le papillon seront pratiqués sur 50 et 100 m. En athlétisme, les épreuves se dérouleront sur 100 m, ainsi que sur 100 et 110 mètres haies, tandis qu'en haltérophilie, les athlètes devront soulever des poids jamais atteints auparavant dans trois catégories.

Prime spéciale pour le record du 100 m

Sur le plan financier, les compétitions sont dotées d'un prix de 500'000 dollars, dont 250'000 pour la première place, de primes d'arrivée et surtout d'un million de dollars pour les temps non encore réalisés sur 100 m et 50 m libre.

«C'est très intéressant financièrement, et je mentirais si je disais que cela m'est égal, a récemment déclaré à la BBC le nageur britannique Ben Proud, 2e aux JO de Paris sur 50 m libre, plusieurs fois champion du monde et d'Europe. Il me faudrait gagner des titres de champion du monde pendant 13 ans pour gagner ce que je peux gagner en une seule compétition aux Enhanced Games.»

Pour le recordman du monde du 100 m Usain Bolt, peu importe si quelqu'un dépasse les 9''58 sur l'une des six pistes du Resorts World de Las Vegas ce 24 mai 2026 : «Ne vous inquiétez pas, j'ai eu mon temps, maintenant d'autres ont leur chance – mais ils doivent le faire proprement», a déclaré l'ancienne superstar de l'athlétisme, cité par «Blick» après un gala de charité à Zurich.

Le record du monde, qu'il avait établi le 16 août 2009 à Berlin, pourrait être battu par Fred Kerley, 2e aux JO de Tokyo et 3e à Paris, et triple champion du monde, dont une fois sur 100 m à Eugene en 2022. Kerley n'était pas présent aux Championnats du monde de Tokyo, puisqu'il a été provisoirement suspendu par la commission d'intégrité indépendante de la Fédération internationale d'athlétisme. La raison: une violation des obligations de déclaration. Il a en outre été arrêté temporairement deux fois par la police cette année.

«La décision de Fred de concourir chez nous souligne non seulement notre objectif d'organiser les compétitions d'athlétisme les plus passionnantes qui soient, mais consolide également l'attrait croissant des Enhanced Games en tant que futur du sport de haut niveau», a commenté le directeur général Maximilian Martin, originaire de Munich et ancien banquier d'affaires.

Le président des Games: «C'est de l'hystérie»

D'autres membres de l'équipe dirigeante des Enhanced Games sont le milliardaire allemand Christian Angermayer, entre autres cofondateur d'une entreprise biopharmaceutique, et l'Australien Aron D'Souza, diplômé d'Oxford, qui se voit en mission pour «créer une nouvelle super-humanité». Il a également déclaré un jour au magazine «Cycling Weekly»: «C'est un malentendu classique de dire que les médicaments améliorant les performances ne sont pas sûrs. C'est de l'hystérie.»

Et c'est ainsi que les organisateurs des Enhanced Games prévus s'attaquent également à ceux qui agissent contre eux et ont déjà déposé, selon l'agence de presse AP, une plainte antitrust réclamant 800 millions de dollars à la fédération mondiale de natation World Aquatics, USA Swimming et la Wada.

Les organisateurs des Enhanced Games accusent les critiques d'avoir mené une campagne illégale visant à inciter les athlètes à boycotter l'événement. World Aquatics a récemment annoncé qu'elle exclurait ceux qui participeraient aux Enhanced Games. Proud, participant aux Enhanced Games, a donc précisé lors de son annonce: «Je vais me retirer de la natation traditionnelle.»