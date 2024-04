Les équipes de Suisse de volleyball connaissent les adversaires qu'elles affronteront lors de la phase de qualification pour l'Euro 2026. Ce sera l'Allemagne et la Finlande pour les femmes, et l'Espagne et la Suède pour les hommes.

Les femmes affronteront l’Allemagne et la Finlande. KEYSTONE

ATS

Les premiers matches à domicile auront lieu le 24 août (femmes) et le 25 août (hommes) à Schönenwerd. Pour se qualifier pour un deuxième championnat d'Europe consécutif, les équipes nationales doivent terminer en tête de leur groupe ou faire partie des cinq meilleurs deuxièmes.

obe, ats