Dopage Les États-Unis suspendent à nouveau leur contribution à l’AMA

Melchior Cordonier

6.2.2026

Les Etats-Unis ont, comme l'an passé, décidé de retenir le versement de leur contribution financière à l'Agence mondiale antidopage (AMA). Washington exige un audit indépendant.

Trump gèle les fonds américains destinés à l’AMA.
Trump gèle les fonds américains destinés à l’AMA.
AP

Agence France-Presse

06.02.2026, 20:39

Dans les textes budgétaires signés mardi par le président Donald Trump, il est précisé que le Bureau de la politique nationale de contrôle des drogues (ONDCP) retiendra sa contribution à l'AMA, de 3,6 millions de dollars. Ceci tant qu'un audit indépendant n'aura pas conforté la confiance des Etats-Unis dans l'organisation.

Les Etats-Unis, qui sont de très loin le premier pays contributeur au budget du gendarme mondial de l'antidopage, s'opposent depuis plusieurs mois à l'AMA. L'instance a été mise en cause au printemps 2024 après des révélations concernant des nageurs chinois contrôlés positifs à la trimétazidine avant les JO de Tokyo en 2021 mais non sanctionnés. L'AMA avait accepté l'explication des autorités chinoises arguant d'une contamination alimentaire.

