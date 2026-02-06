Les Etats-Unis ont, comme l'an passé, décidé de retenir le versement de leur contribution financière à l'Agence mondiale antidopage (AMA). Washington exige un audit indépendant.

Trump gèle les fonds américains destinés à l’AMA. AP

Agence France-Presse Melchior Cordonier

Dans les textes budgétaires signés mardi par le président Donald Trump, il est précisé que le Bureau de la politique nationale de contrôle des drogues (ONDCP) retiendra sa contribution à l'AMA, de 3,6 millions de dollars. Ceci tant qu'un audit indépendant n'aura pas conforté la confiance des Etats-Unis dans l'organisation.

Les Etats-Unis, qui sont de très loin le premier pays contributeur au budget du gendarme mondial de l'antidopage, s'opposent depuis plusieurs mois à l'AMA. L'instance a été mise en cause au printemps 2024 après des révélations concernant des nageurs chinois contrôlés positifs à la trimétazidine avant les JO de Tokyo en 2021 mais non sanctionnés. L'AMA avait accepté l'explication des autorités chinoises arguant d'une contamination alimentaire.