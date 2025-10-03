  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Chaos à la Ryder Cup Les fans américains dérapent : «Irrespectueux et inapproprié»

Nicolas Larchevêque

3.10.2025

Le président de la PGA, principale organisation du golf professionnel, a présenté ses excuses pour le comportement des supporters américains qui ont «dépassé les limites» lors de la Ryder Cup le week-end dernier.

Certains supporters américains ont «dépassé les limites» lors de la Ryder Cup.
Certains supporters américains ont «dépassé les limites» lors de la Ryder Cup.
KEYSTONE

Agence France-Presse

03.10.2025, 12:26

Don Rea avait initialement minimisé les agissements du public sur le parcours de Bethpage Black (Etat de New York), particulièrement dirigés contre la star européenne Rory McIlroy, mais jeudi, il a fait marche arrière et a présenté des excuses.

«Bien que la compétition ait été animée — notamment avec la remontée de l'équipe américaine dimanche après-midi — certains comportements de fans ont clairement dépassé les limites», a-t-il écrit dans une lettre adressée aux professionnels du golf.

Ryder Cup. L'Europe tremble mais remporte le trophée

Ryder CupL'Europe tremble mais remporte le trophée

«C'était irrespectueux, inapproprié et ne représente pas ce que nous sommes à la PGA of America, a-t-il ajouté. Nous condamnons ce comportement sans équivoque».

L'Europe a résisté au retour spectaculaire des États-Unis pour s'imposer 15-13 et conserver la Ryder Cup. Les commentaires virulents ont fusé depuis la foule pendant la journée de samedi, et une vidéo montre même un individu lancer un gobelet de bière en direction de l'épouse de McIlroy.

Une autre polémique a éclaté lorsqu'un comédien, chargé de lancer et d'animer les encouragements dans le public, a incité la foule à insulter le golfeur Nord-Irlandais - vainqueur notamment de cinq Majeurs et de six Ryder Cup.

Le vétéran américain Tom Watson a condamné le comportement des fans américains, déclarant qu'il avait «honte» de leur attitude.

Les plus lus

Statue satirique réinstallée : Donald Trump va-t-il devenir furax ?
«Sentiment d’être violée» - Un urologue défraie la chronique !
Cette commune encaisse 100'000 francs d'amendes par jour!
Coup de théâtre en France: Lecornu crée la surprise
La colère de Cyprien Sarrazin : «On est de la chair à canon»