SBL Les favoris bousculés, Genève et Fribourg s’en sortent au mental

ATS

11.10.2025 - 19:58

Il y a eu du suspense lors des quatre matches de cette 3e journée de SBL. Aucun des favoris n'a vraiment eu la vie facile et les Lions de Genève ont battu Pully-Lausanne 90-88.

Les Lions de Genève se sont imposés 90 à 88 face é Pully-Lausanne (image d'archives).
Les Lions de Genève se sont imposés 90 à 88 face é Pully-Lausanne (image d’archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA



Devant plus de 800 spectateurs à la Vallée de la Jeunesse, les Lausannois n'ont pas su tenir la distance, eux qui menaient 82-76 alors qu'il ne restait plus qu'1'50 à jouer. Mais Yuri Solca (14 pts) et Gilbreath (23) ont fait mal aux Vaudois, ainsi que Mbala (22 pts/9 rebonds).

Autre club invaincu, Fribourg Olympic s'en est logiquement sorti contre Union Neuchâtel 88-76, mais les Fribourgeois n'avaient que quatre longueurs d'avance (68-64) à la 33e. Grâce à Chimezie Offurum, auteur de 26 pts, Olympic a fini par faire la différence.

A Nyon, les Vaudois ont pris la mesure de Lugano 101-94. Il a fallu un véritable effort de tout le monde pour contrer le duo King (30 pts)-Sassella (25). Malyk Rebetez (26 pts) et Killian Martin (24) ont été déterminants côté nyonnais. Dans le dernier match, Massagno a battu Monthey 91-86.

