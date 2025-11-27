  1. Clients Privés
Biathlon Les favoris, les Suisses... : tout savoir sur la nouvelle saison

ATS

27.11.2025 - 10:40

La saison de biathlon reprend ses droits samedi à Östersund avec un relais dames et un relais messieurs. Elle aura comme point d'orgue les Jeux olympiques de Milan – Cortina.

Le biathlète suisse Niklas Hartweg peut viser des podiums cette saison.
Le biathlète suisse Niklas Hartweg peut viser des podiums cette saison.
KEYSTONE

Keystone-SDA

27.11.2025, 10:40

Comment la saison va s'articuler?

Un total de 58 courses de Coupe du monde est prévu lors de 9 étapes. Il y aura aussi 11 épreuves lors des JO, dans le stade d'Anterselva. Les résultats olympiques ne compteront pas pour la Coupe du monde.

Lenzerheide ne figure cette fois pas au programme. Le retour de la station grisonne est prévu pour janvier 2028. La popularité du biathlon ne cesse d'augmenter, de sorte que les organisateurs se bousculent pour accueillir des compétitions.

Qui sont les favoris?

L'Allemande Franziska Preuss et le Norvégien Sturla Holm Laegreid seront en point de mire en tant que vainqueurs sortants de la Coupe du monde. Cette saison sera la première sans les frères Boe, partis à la retraite après s'être construit un immense palmarès, notamment Johannes (91 victoires, 5 Coupes du monde, 5 titres olympiques, 23 titres mondiaux, etc). Mais même sans eux, les Norvégiens disposent d'une redoutable équipe. Pour la victoire finale, il faudra aussi surveiller le Français Eric Perrot et le Suédois Sebastian Samuelsson.

Chez les dames, la France présente une équipe aussi forte qu'homogène. Lou Jeanmonnot va une fois encore tenter de remporter le classement général, après avoir échoué de peu deux ans de suite. Côté norvégien, Ingrid Landmark Tandrevold aurait retrouvé sa meilleure forme, alors que la Suédoise Elvira Öberg a brillé lors de la préparation.

Qu'attendre des Suisses?

Niklas Hartweg (24 ans) peut viser des podiums. Quand tout se met en place, il est parmi les meilleurs. Il a dosé sa préparation pour arriver à son pic de forme en février, comme déjà la saison dernière où il avait plusieurs fois manqué de peu une médaille aux Mondiaux de Lenzerheide.

Côté féminin, la numéro un reste Lena Häcki-Gross. Une blessure à une main a perturbé sa préparation, mais son potentiel reste intact. Elle a d'ailleurs déjà gagné en Coupe du monde.

Amy Baserga a passé un été sans problème et regorge d'optimisme. L'hiver dernier, elle a fêté un premier podium individuel et espère donc enchaîner.

Après une saison difficile, Sebastian Stalder travaille pour retrouver la forme. Il dit être stable au tir et avoir constaté une nette amélioration sur les skis.

Aita Gasparin reste la seule des trois soeurs à être encore en Coupe du monde. La Grisonne a signé deux top 10 l'hiver dernier. Son objectif sera d'accrocher un podium.

