Les favoris ont imposé leur loi à domicile samedi en ouverture des quarts de finale des play-off de SBL messieurs. Olympic a notamment écrasé Monthey-Chablais 121-58.

Olympic a notamment écrasé Monthey-Chablais 121-58. ats

Keystone-SDA ATS

Vainqueur de la phase préliminaire, Fribourg a aisément dominé une formation valaisanne qui n'a validé son ticket pour les play-off que lors de l'ultime journée deux semaines plus tôt. Les hommes de Thibaut Petit ont forcé la décision dans un deuxième quart remporté 31-15 pour mener 60-36 à la mi-temps.

Tenant du titre et dauphin d'Olympic en saison régulière, Genève n'a pas non plus tremblé face à Nyon. Les Lions ont battu la troupe de Maleye N'doye 88-65. Le duel présumé le plus serré a par ailleurs très vite tourné en faveur d'Union Neuchâtel (4e) qui a dominé Pully Lausanne 93-76. Les Unionistes ont visiblement bien digéré leur défaite en finale de la Coupe de Suisse face à Olympic.