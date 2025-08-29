Les championnats de Suisse de beachvolley à Berne ont vu les favoris s'imposer. Anouk et Zoé Vergé-Dépré l'ont emporté chez les dames, alors que Florian Breer/Luc Flückiger ont fait de même côté masculin.

Les sœurs Vergé-Dépré sont championnes suisses. sda

Keystone-SDA ATS

Il s'agit du cinquième titre de championne de Suisse pour Anouk Vergé-Dépré, mais le premier avec sa sœur Zoé, et le premier depuis 2017 (alors avec Joana Heidrich). En finale sur la Place fédérale, les sœurs Vergé-Dépré se sont imposées en deux sets contre Menia Bentele/Annique Niederhauser, têtes de série no 3. Les six dernières éditions avaient été remportées par Tanja Hüberli, actuellement blessée, et Nina Brunner, qui a pris sa retraite.

Chez les hommes, le Bâlois Florian Breer a remporté son troisième titre consécutif, mais également le premier avec son nouveau partenaire. Aux côtés de Luc Flückiger, 20 ans, le duo tête de série no 1 a remporté une finale très disputée contre Filip Habr/Nathan Brach, après avoir perdu le premier set, 15-12 au tie-break.