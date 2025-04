Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic et Giannis Antetokounmpo sont les trois finalistes pour le titre de MVP de la saison régulière qui vient de s'achever. Les trois joueurs sont nés hors des Etats-Unis.

Nikola Jokic futur MVP ? ats

Keystone-SDA ATS

Jokic, déjà sacré MVP à trois reprises (2021, 2022, 2024), a bouclé une saison exceptionnelle pour les Denver Nuggets avec des moyennes de 29,6 points, 12,7 rebonds et 10,2 passes. Il est seulement le troisième joueur de l'histoire à atteindre un triple-double de moyenne statistique sur une saison.

Le Serbe de 30 ans pourrait rejoindre LeBron James et Wilt Chamberlain en tant que quadruple MVP, derrière les cinq de Michael Jordan et Bill Russell et les six de Kareem Abdul Jabbar.

Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma), qui avait terminé deuxième derrière Jokic au vote du MVP l'an dernier, a affiché la meilleure moyenne de points de la ligue avec 32,7 unités par match, à près de 52 % de réussite au tir.

Le Canadien de 26 ans a mené le Thunder à la meilleure fiche de la NBA (68 victoires), Oklahoma affichant également la meilleure défense de la ligue cette saison.

Le Grec Antetokounmpo, lauréat du trophée en 2019 et 2020, a pour sa part tourné à 30,4 points et 11,9 rebonds par match avec les Milwaukee Bucks. C'est la quatrième saison consécutive où les trois finalistes sont tous nés hors des États-Unis. Le dernier joueur américain à avoir remporté le titre de MVP est James Harden, en 2018.

Les finalistes pour le titre de Rookie de l'année sont Zaccharie Risacher (Atlanta), Stephon Castle (San Antonio) et Jaylen Wells (Memphis). Le Français Risacher, premier choix de la draft 2024, espère succéder à son compatriote Victor Wembanyama, sacré l'an dernier.

La NBA dévoilera dans les prochaines semaines les lauréats de ses sept trophées majeurs de la saison régulière, désignés par un panel de journalistes spécialisés.