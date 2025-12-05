Les fondeurs suisses ont manqué leur affaire vendredi dans le sprint en style classique de Trondheim. Aucun n'a atteint le stade des demi-finales, pas même Nadine Fähndrich (21e). Johannes Klaebo a quant à lui cueilli un historique 100e succès en Coupe du monde.

Keystone-SDA ATS

La déception est grande pour Nadine Fähndrich, 5e à Ruka six jours plus tôt pour le premier sprint de cette Coupe du monde 2025/26, déjà en style classique. La Lucernoise retrouvait en outre une piste sur laquelle elle avait brillé lors des Mondiaux 2025 avec deux médailles de bronze à la clé (sprint individuel et par équipe).

Nadine Fähndrich, qui avait signé un temps correct en qualification (13e), a pourtant entamé la dernière ligne de son quart de finale en tête. Mais elle a manqué de puissance à la poussée et s'est classée 5e de sa série pour passer à la trappe dès le 1er tour de la phase éliminatoire, comme ses compatriotes Anja Weber et Nadja Kaelin.

Seul Helvète à avoir passé l'écueil de la qualification chez les messieurs, Valerio Grond a lui aussi échoué en quarts de finale. Le Grison de 25 ans a terminé 3e de la première série, remportée à un rythme peu soutenu par le futur vainqueur de l'épreuve Johannes Hösflot Klaebo.

Un Klaebo qui a survolé les débats en finale avant de savourer sa 100e victoire individuelle. Le Norvégien a relâché son effort dans le final pour devancer son dauphin et compatriote Oskar Opstad Vike de 31 centièmes. A noter que la Suède a signé un quadruplé chez les dames, où la victoire est revenue à Johanna Hagström.