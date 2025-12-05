  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Ski de fond Klaebo atteint la barre historique des 100 succès

ATS

5.12.2025 - 14:45

Les fondeurs suisses ont manqué leur affaire vendredi dans le sprint en style classique de Trondheim. Aucun n'a atteint le stade des demi-finales, pas même Nadine Fähndrich (21e). Johannes Klaebo a quant à lui cueilli un historique 100e succès en Coupe du monde.

Keystone-SDA

05.12.2025, 14:45

La déception est grande pour Nadine Fähndrich, 5e à Ruka six jours plus tôt pour le premier sprint de cette Coupe du monde 2025/26, déjà en style classique. La Lucernoise retrouvait en outre une piste sur laquelle elle avait brillé lors des Mondiaux 2025 avec deux médailles de bronze à la clé (sprint individuel et par équipe).

Nadine Fähndrich, qui avait signé un temps correct en qualification (13e), a pourtant entamé la dernière ligne de son quart de finale en tête. Mais elle a manqué de puissance à la poussée et s'est classée 5e de sa série pour passer à la trappe dès le 1er tour de la phase éliminatoire, comme ses compatriotes Anja Weber et Nadja Kaelin.

Seul Helvète à avoir passé l'écueil de la qualification chez les messieurs, Valerio Grond a lui aussi échoué en quarts de finale. Le Grison de 25 ans a terminé 3e de la première série, remportée à un rythme peu soutenu par le futur vainqueur de l'épreuve Johannes Hösflot Klaebo.

Un Klaebo qui a survolé les débats en finale avant de savourer sa 100e victoire individuelle. Le Norvégien a relâché son effort dans le final pour devancer son dauphin et compatriote Oskar Opstad Vike de 31 centièmes. A noter que la Suède a signé un quadruplé chez les dames, où la victoire est revenue à Johanna Hagström.

Les plus lus

Découverte d'une tombe monumentale vieille de 2600 ans
Les négociations entre Washington et Kiev à Miami sont terminées
Sortie de l’hôpital, Gut-Behrami se projette déjà vers l’avenir !
Accord douanier avec les USA: le Conseil fédéral approuve les bases
Harry glisse un tacle à Donald Trump lors d'un talk-show
Le contrat d'achat des huit premiers F-35 suisses est signé