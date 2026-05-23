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Tour de France féminin À deux mois du départ, les Genevois fêtent un avant‑goût

ATS

23.5.2026 - 09:37

Les Genevois pourront voir toutes les facettes du cyclisme lors d'une Fête du Tour les 30 et 31 mai prochain sur le quai Gustave-Ador. Une animation liée à l'agilité et un pumptrack seront notamment de la partie, indiquent le Département de la cohésion sociale (DCS) et la Ville de Genève.

Le temps d'un week-end, la population genevoise pourra voir toutes les facettes du cyclisme (archives).
Le temps d'un week-end, la population genevoise pourra voir toutes les facettes du cyclisme (archives).
ATS

Keystone-SDA

23.05.2026, 09:37

A un peu plus de deux mois du Tour de France féminin à Genève, les cyclistes amateurs ou aguerris se retrouveront le dimanche 31 mai pour des «cool rides» encadrés par l'Union vélocipédique genevoise (UVG). Le pumptrack restera en place jusqu'à fin juillet. Et une exposition sera montrée durant cette période.

Journée des droits des femmes. Plus de 250 femmes pédaleront dimanche à Lausanne

Journée des droits des femmesPlus de 250 femmes pédaleront dimanche à Lausanne

«Nous valorisons le sport féminin», explique le président du gouvernement genevois Thierry Apothéloz. Et le Tour de France féminin va aussi renforcer «l'attractivité de Genève», ajoute la conseillère administrative de la Ville de Genève Marie Barbey-Chappuis, tous les deux cités dans un communiqué.

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