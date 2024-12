Atlanta semble avoir trouvé son rythme de croisière. Les Hawks de Clint Capela ont cueilli vendredi leur 6e succès d'affilée en NBA, en battant les Los Angeles Lakers de LeBron James en prolongation.

ATS

Les Hawks ont forcé la décision grâce à un panier primé de Trae Young, qui a scellé le score (134-132) à 7''4 de la fin de la période supplémentaire. LeBron James a eu l'occasion d'inverser la tendance, mais son tir à 3 points armé à 1''2 de la fin n'a trouvé que l'arceau.

Trae Young et LeBron James furent d'ailleurs les deux grands hommes de cette rencontre. Le meneur d'Atlanta a cumulé 31 points et 20 passes décisives. La légende des Lakers a pour sa part signé un triple double en réussissant 39 points, 11 assists et 10 rebonds.

Clint Capela, qui restait sur quatre matches d'affilée à 13 rebonds ou plus (dont les deux derniers à 17 prises), est en revanche resté discret. L'intérieur genevois d'Atlanta a inscrit 4 points – à 2/4 au tir – et capté 4 rebonds. Aligné durant 24 minutes, il a également bloqué 2 tirs adverses et réussi 2 assists.

ats