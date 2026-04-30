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NBA Les Houston Rockets continuent de réduire l'écart face aux Lakers

ATS

30.4.2026 - 08:32

Houston et Clint Capela continuent leur remontée au 1er tour des play-off NBA. Les Rockets se sont imposés 99-93 sur le parquet des Los Angeles Lakers et ne sont plus menés que 3-2 dans la série.

Keystone-SDA

30.04.2026, 08:32

30.04.2026, 08:42

La pression commence à monter sur les Californiens, alors qu'aucune franchise NBA n'a jamais réussi à renverser une série après avoir été menée 3-0, en 159 occurences.

Après avoir pris 11 points d'avance en début de rencontre, les locaux ont vu les Rockets de Jabari Smith Jr. (22 points) prendre un avantage de 13 points dans le 4e quart-temps, sans Kevin Durant, de nouveau forfait (cheville gauche).

Un panier de LeBron James (25 points, 7 passes) a ramené les Lakers à trois points à 3 minutes de la sirène, mais le «King» a ensuite perdu un ballon crucial au profit de Reed Sheppard puis manqué le panier de la dernière chance de loin (0 sur 6 derrière l'arc sur la rencontre) à 12 secondes du buzzer.

Clint Capela n'a quant à lui pas disputé une seule minute. Le pivot genevois avait déjà été laissé sur le banc lors du match no 4. L'acte VI aura lieu vendredi au Texas.

Detroit revient aussi à 3-2

A l'Est, Detroit a peut-être fait le plus dur en enlevant l'acte V contre Orlando (116-109) au terme d'un immense duel entre les deux stars Cade Cunningham et Paolo Banchero (45 points chacun). Les Pistons reviennent à 3-2 avant le sixième match prévu en Floride.

Le score est également de 3-2 en faveur des Cleveland Cavaliers, opposés aux Toronto Raptors. Les Cavs se sont imposés 125-120 sur leur parquet et ont deux occasions de rallier le 2e tour.

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