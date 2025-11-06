  1. Clients Privés
NBA Les Houston Rockets de Clint Capela sur la bonne orbite

ATS

6.11.2025 - 08:16

Les Houston Rockets évoluent sur la bonne orbite en NBA. L'équipe de Clint Capela, auteur de 6 points, a fêté un cinquième succès consécutif en s'imposant 124-109 sur le parquet des Memphis Grizzlies.

Keystone-SDA

06.11.2025, 08:16

06.11.2025, 09:40

Les éléments les plus décisifs dans le succès des Rockets ont été l'Américain Amen Thompson et le Turc Alperen Sengün. Ils ont respectivement inscrit 28 et 20 points.

Kyshawn George a pour sa part marqué 9 points avec les Washington Wizards. Cela n'a pas empêché son équipe de subir un net revers 136-107 à Boston contre les Celtics. Les Wizards restent sur six défaites de suite.

