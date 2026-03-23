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«Un problème réel» Les JO 2030 menacés par l'élection du maire de Nice ?

Clara Francey

23.3.2026

L'élection à la mairie de Nice d'Eric Ciotti, opposé aux projets du comité d'organisation des JO-2030 sur les sites niçois, créé «un problème réel» et pourrait nécessiter un «plan B» a estimé lundi le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur Renaud Muselier.

Eric Ciotti est le nouveau maire de Nice.
Eric Ciotti est le nouveau maire de Nice.
AFP

Agence France-Presse

23.03.2026, 13:22

23.03.2026, 13:31

«Avec Nice on a un problème réel avec un maire élu qui est pour les Jeux, mais pas de la même manière que le projet initial,» a déclaré à l'AFP M. Muselier, qui préside également la Solideo, l'établissement public chargé de la livraison des ouvrages pour ces JO d'hiver des Alpes françaises.

«Ça mérite quelques explications de texte pour voir si c'est viable à Nice, sinon il faudra réévaluer», a-t-il poursuivi. «Je n'hésiterai pas à tout changer s’il le faut», a-t-il insisté, assurant avoir «un plan B» sur lequel il n'a pas voulu donner de précisions.

«La Solideo a travaillé sur un chiffrage qui va sortir courant avril, il faut que ce soit décidé fin avril», a-t-il insisté, alors que la gouvernance d'Alpes 2030 est dans la tourmente, faisant craindre des retards.

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M. Ciotti, UDR allié au RN, a battu dimanche pour la mairie de Nice Christian Estrosi (Horizons), vice-président de la région Paca et proche de M. Muselier (Renaissance). Il a toujours dit qu'il était ravi que Nice accueille les JO mais qu'il refuserait le projet actuel.

Futur pôle olympique des sports de glace, Nice doit s'équiper pour accueillir le patinage artistique et le hockey sur glace, mais aussi un village olympique ou encore un centre des médias.

Le projet actuel prévoit de couvrir temporairement le stade de football Allianz Riviera pour le hockey, et de construire à côté une patinoire et le village olympique, dans l'ouest de Nice.

Mais M. Ciotti refuse catégoriquement que l'OGC Nice soit privé de son stade pendant plusieurs mois. Il souhaite aussi voir la nouvelle patinoire et le village olympique dans des sites plus centraux, la première au palais des expositions -- qui a accueilli des championnats du monde de patinage artistique -- et le second sur le site d'une caserne bientôt fermée.

«Moi je ne suis pas compétent mais on me dit que c'est du niveau d'un championnat du monde juniors», a taclé M. Muselier à propos de ces projets alternatifs.

«On parle d'un projet de dimension mondiale, pas d'une revanche des uns sur les autres,» a-t-il insisté, en référence à l'inimitié notoire entre MM. Ciotti et Estrosi, anciens proches devenus farouches ennemis.

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