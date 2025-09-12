  1. Clients Privés
Mondiaux de VTT Les juniors suisses confirment la belle moisson en Valais

ATS

12.9.2025 - 20:53

La délégation suisse a conquis deux nouvelles médailles dans les Mondiaux organisés en Valais. Anja Grossmann et Lewin Iten se sont respectivement parés d'argent et de bronze dans les épreuves de cross-country juniors (M19) vendredi à Crans-Montana.

Anja Grossmann (à gauche) en argent.
Anja Grossmann (à gauche) en argent.
Keystone

Keystone-SDA

12.09.2025, 20:53

Anja Grossmann n'a été battue que par la Slovène Marusa Tereza Serkezi, qui a survolé les débats pour s'imposer avec 1'13 d'avance, alors que Lewin Iten a concédé 31'' au champion du monde français Lucas Teste. Tous deux faisaient partie du relais mixte qui a décroché le bronze jeudi.

