La délégation suisse a conquis deux nouvelles médailles dans les Mondiaux organisés en Valais. Anja Grossmann et Lewin Iten se sont respectivement parés d'argent et de bronze dans les épreuves de cross-country juniors (M19) vendredi à Crans-Montana.

Anja Grossmann (à gauche) en argent. Keystone

Keystone-SDA ATS

Anja Grossmann n'a été battue que par la Slovène Marusa Tereza Serkezi, qui a survolé les débats pour s'imposer avec 1'13 d'avance, alors que Lewin Iten a concédé 31'' au champion du monde français Lucas Teste. Tous deux faisaient partie du relais mixte qui a décroché le bronze jeudi.