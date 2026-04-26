Le Kényan Brian Kipchumba (26 ans) a remporté dimanche les 20 km de Lausanne en 1h00'49. Sa compatriote Sylvia Changeiwo (26 ans) s'est imposée en 1h06'23 chez les femmes.

Sylvia Changeiwo s'est imposée en 1h06'23 chez les femmes. KEYSTONE

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Brian Kipchumba a devancé l'Italien Xavier Chevrier de neuf secondes et l'Ethiopien Neda Muleta (1h02'15). Le meilleur Suisse se nomme François Leboeuf (7e, 1h05'11).

La Zurichoise Fabienne Schlumpf (35 ans) a quant à elle dû s'avouer vaincue derrière un quatuor de Kényanes. La détentrice du record de Suisse du marathon a concédé 3'16 à Sylvia Changeiwo.