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Finale NBA Les Knicks à une victoire du titre, mais la fête tourne au chaos

Nathan Fournier

11.6.2026

Cinquante-six personnes ont été interpellées dans les rues de New York mercredi soir après des incidents en marge du quatrième match de la finale NBA opposant les Knicks aux San Antonio Spurs, a indiqué à l'AFP un porte-parole de la police.

Des agents de la police de New York interpellent un homme à la suite d'affrontements devant le Madison Square Garden.
Des agents de la police de New York interpellent un homme à la suite d'affrontements devant le Madison Square Garden.
AFP

Agence France-Presse

11.06.2026, 19:10

Parmi elles, 15 ont été arrêtées et 41 ont été relâchées avec des convocations au tribunal. Les charges pesant contre ces personnes vont de troubles à l'ordre public et dégradations à l'agression d'un policier, en passant par la possession d'un couteau ou de contrefaçons.

Dix policiers ont été blessés, dont un qui a été frappé à la tête avec une bouteille en verre, a ajouté le porte-parole du département de la police de New York (NYPD).

Les faits se sont déroulés dans le centre de Manhattan, autour du Madison Square Garden, la célèbre enceinte sportive qui accueillait la rencontre, bouclée par un important dispositif de sécurité. Selon le NYPD, environ 10.000 personnes étaient rassemblées sur place.

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Violences et dizaines d'interpellations

Parmi les incidents recensés, la police parle de personnes montant sur des véhicules en circulation, des échafaudages, des feux de circulation et des bâtiments, de tentative de renverser un taxi, de feux d'artifice allumés dans la foule, de bagarres ou encore de lancers d'objets, notamment en direction de forces de l'ordre.

«Une fois de plus, de grandes foules se sont livrées à un comportement incroyablement imprudent et dangereux la nuit dernière, pendant et après le match. Cela démontre précisément pourquoi le NYPD a renforcé sa présence dans et autour du Madison Square Garden», a commenté la police new-yorkaise.

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Dans la crainte de débordements, la retransmission du match en extérieur à proximité de la salle avait été annulée.

Lundi, lors du troisième match de la finale, la police avait procédé à l'interpellation de 21 personnes, dont huit ont été inculpées, les autres recevant des amendes. Les forces de l'ordre avaient compté quatre blessés dans leurs rangs.

Des supporters des Spurs avaient également été pris à partie lors de ce match, des faits dénoncés comme «inacceptables» par la vedette de la franchise texane, le Français Victor Wembanyama.

Les Knicks à une victoire du titre

Sur le plan sportif, après une incroyable remontée au score et une victoire sur le fil 107-106 mercredi soir, les New York Knicks mènent 3-1 dans cette finale au meilleur des sept matches. La franchise aura l'occasion de remporter son troisième trophée, le premier depuis 1973, samedi à San Antonio.

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