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NBA Les Knicks auteurs d'un retour extraordinaire face aux Cavaliers

ATS

20.5.2026 - 08:03

Devant leur bouillant public, les New York Knicks ont réussi l'un des plus grands retours de l'histoire des play-off de NBA pour s'imposer 115-104 après prolongation face aux Cleveland Cavaliers lors du premier match de la finale de Conférence Est.

Keystone-SDA

20.05.2026, 08:03

20.05.2026, 08:11

Maladroits et menés de 22 points à 7'52 de la fin du temps réglementaire, les Knicks ont trouvé les ressources pour arracher une prolongation et s'imposer, dans le sillage de Jalen Brunson, immense avec 38 points (15 sur 29 au tir), dont 15 dans le 4e quart-temps.

Neuf jours après une qualification express contre les Philadelphia 76ers, les Knicks ont dominé les Cavaliers 44-12 lors des 12 dernières minutes de jeu (7 dans le temps réglementaire, 5 en prolongation), validant le deuxième plus grand retour gagnant dans un 4e quart-temps en play-off depuis 1997 (record de 24 points par les Clippers).

Les Cavaliers, 48 heures après une qualification à Detroit lors du match 7 de leur deuxième tour, ont eux complètement raté leur fin de match, incapables de s'ajuster et à court d'énergie. Ils avaient pourtant maîtrisé une grande partie de la rencontre grâce à Donovan Mitchell (29 points).

NBA. Les Cavaliers éteignent les Pistons et défieront les Knicks

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Les «Cavs» se sont retrouvés presque incapables de marquer sur la fin, à l'image du meneur James Harden (15 points à 5 sur 16 au tir, 3 passes), qui a complètement raté son retour à ce niveau huit ans après. Le célèbre barbu, MVP 2018, a été constamment ciblé par Brunson lors des attaques des Knicks sur la fin, avec succès.

Jason Kidd quitte les Dallas Mavericks

  • Les Dallas Mavericks ne seront plus entraînés par Jason Kidd, sur le départ après un «accord» entre les deux parties. Le coach de 53 ans, ancien meneur américain dix fois All-Star, était à la tête de l'équipe texane depuis 2021, et avait atteint la finale NBA en 2024, perdue face aux Boston Celtics. La dernière saison a vu les Mavericks plonger à la douzième place de la Conférence Ouest (26 victoires - 56 défaites). Les fans ont très mal vécu le transfert aux Lakers de la star slovène Luka Doncic en février 2025.
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