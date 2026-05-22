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NBA Les Knicks mènent 2-0 face aux Cavs

ATS

22.5.2026 - 06:17

Après leur remontée fantastique du match 1 achevée en prolongation, les New York Knicks ont enchaîné un deuxième succès bien plus tranquille face aux Cleveland Cavaliers. Ils se sont imposés 109-93 jeudi pour mener 2-0 en finale de la Conférence Est de NBA.

Keystone-SDA

22.05.2026, 06:17

22.05.2026, 07:42

La franchise new-yorkaise, poussée par ses bouillants supporters au Madison Square Garden, fait désormais clairement figure de favorite pour atteindre sa première finale NBA depuis 1999. Elle vise un premier titre depuis 1973.

Les Knicks n'ont plus perdu depuis qu'ils ont été menés 2-1 au 1er tour par les Atlanta Hawks, remportant neuf matches de suite. Après une remontée historique de 22 points dans le quatrième quart-temps mardi, le match de jeudi a été bien plus maîtrisé, avec un bon départ de Karl-Anthony Towns (18 points, 13 rebonds).

Les locaux menaient 53-49 à la pause avant de voir Josh Hart, habitué aux tâches de l'ombre, réussir sa meilleure soirée de play-off à la table de marque avec 26 points, 4 rebonds et 7 passes. Ils ont forcé la décision au troisième quart avec un partiel de 18-0 qui leur a permis de mener 71-52.

Donovan Mitchell (26 points) a aidé les visiteurs à revenir à 8 points au dernier quart, avant que les Knicks ne se détachent à nouveau. Les New-Yorkais ont largement dominé dans la raquette (58 points à 40), et les Cavs ont été affreusement maladroits: 9 sur 35 à 3 points, et 10 lancers francs ratés sur 32.

Les Cavaliers accueilleront les deux prochains matches samedi et lundi dans l'Ohio. Ils tenteront de se relever d'un déficit de 2-0, comme ils avaient su le faire au tour précédent face aux Detroit Pistons.

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