  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

NBA Redick, l’homme de confiance prolongé par les Lakers

ATS

26.9.2025 - 08:16

Les Los Angeles Lakers ont annoncé jeudi avoir prolongé le contrat de leur coach JJ Redick. Et ce alors que l'équipe californienne se prépare à la saison 2025/26 qui débute le 4 octobre.

Keystone-SDA

26.09.2025, 08:16

26.09.2025, 08:55

Aucun détail sur l'extension du contrat de l'entraîneur de 41 ans n'a été divulgué officiellement.

NBA. Un nouveau contrat en or pour Luka Doncic

NBAUn nouveau contrat en or pour Luka Doncic

«Nous pensons qu'il est un grand entraîneur, un entraîneur avec une voix qui porte et qui nous aide vraiment à perpétuer la culture d'excellence des Lakers», a déclaré le président des opérations basket de la franchise Rob Pelinka lors d'une conférence de presse.

«Avoir une vision à long terme nous aide à construire cette équipe pour l'avenir», a-t-il ajouté.

432 millions de dollars

Redick a rejoint les Lakers en 2024 en signant un contrat d'une durée de 4 ans et d'une valeur de 432 millions de dollars. Dès sa première année, il a mené les Lakers à la troisième place de la conférence Ouest.

NBA. À 40 ans, le monument LeBron James rempile pour une saison

NBAÀ 40 ans, le monument LeBron James rempile pour une saison

Mais l'équipe a été éliminée au premier tour des play-offs par Minnesota malgré le recrutement à la mi-saison de Luka Doncic et la grande forme de LeBron James.

Les plus lus

«Historique», «Putain cinq ans!», «Le coup de grâce»: la presse réagit
Le coup de gueule de Karine Le Marchand: «Arnaque, arnaque, arnaque!»
Trump annonce des droits de douane de 100% sur les médicaments
Entre «folie» et «chaos», sous les yeux de Donald Trump
Blatten: coupé du monde, cet hôtel a le «malheur» d'être encore debout
Cyberarnaques sentimentales: gros coup de filet d'Interpol en Afrique