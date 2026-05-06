Les Lions de Genève ont bien réagi après avoir perdu le premier match de leur demi-finale de SB League contre Starwings Bâle. Ils ont remporté l'acte II mercredi à domicile (84-67) pour égaliser dans cette série au meilleur des cinq matches.

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Les champions de Suisse en titre ont toutefois perdu l'avantage du parquet et doivent désormais s'imposer au moins une fois à Birsfelden (BL), où se déroulera l'acte III samedi (17h30). Les Genevois espèrent pouvoir à nouveau compter sur leur effectif bien huilé, dix joueurs sur onze ayant inscrit au moins un point mercredi.

Dans l'autre demi-finale, Fribourg Olympic mène 2-0 face à Pully Lausanne.