Champions de Suisse en titre, les Lions de Genève ont remporté samedi leur premier match de SB League de la saison à Lugano (105-88). Nyon et Pully-Lausanne ont aussi réussi leur entame.

SB League : les Lions de Genève débutent par une victoire. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Menés 32-27 à l'issue du premier quart-temps, les Genevois ont pris l'ascendant au fil du match avant d'assommer les Tigers au retour des vestiaires. L'entraîneur des Lions Patrick Pembele a pu compter sur la force de son banc, qui a marqué un total de 59 points, alors que du côté de Lugano, les exploits de l'Américain Londell King (40 points) n'ont pas suffi.

Très affûtés devant leur public, les Foxes de Pully-Lausanne n'ont fait qu'une bouchée de Massagno (95-62). Nyon n'a pas non connu beaucoup de difficultés pour battre un Union Neuchâtel rajeuni à domicile (98-72).

A noter que Fribourg Olympic entrera en lice mercredi à Bâle, sur le parquet des Starwings (19h30).