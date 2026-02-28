  1. Clients Privés
Championnat suisse de curling Coup de tonnerre à Berne : les équipes de Tirinzoni et Schwaller battues

ATS

28.2.2026 - 17:16

Les deux équipes suisses médaillées aux récents Jeux olympiques de Milan-Cortina ne disputeront pas les Mondiaux.

Silvana Tirinzoni et son équipe ont perdu
Silvana Tirinzoni et son équipe ont perdu
KEYSTONE

Keystone-SDA

28.02.2026, 17:16

Tant la formation de Silvana Tirinzoni (argent aux JO) que celle de Yannick Schwaller (bronze) ont perdu en finale du championnat de Suisse à Berne.

JO 2026 - Curling. Finale au couteau à Cortina : les Suissesses se contentent de l’argent

JO 2026 - CurlingFinale au couteau à Cortina : les Suissesses se contentent de l’argent

Chez les dames, la victoire est revenue au Grasshopper Club de la skip Xenia Schwaller. Côté masculin, le Team Glaris composé par Justin Hausherr, Simon Gloor, le skip Marco Hösli et Philipp Hösli l'a emporté.

JO 2026 - Curling. Du bronze mille fois mérité : les Helvètes poursuivent la moisson !

JO 2026 - CurlingDu bronze mille fois mérité : les Helvètes poursuivent la moisson !

Les deux nouveaux champions de Suisse disputeront les Mondiaux pour la première fois de leur carrière.

Coup de tonnerre à Berne : les équipes de Tirinzoni et Schwaller battues