Coup de tonnerre à Berne : les équipes de Tirinzoni et Schwaller battues

Les deux équipes suisses médaillées aux récents Jeux olympiques de Milan-Cortina ne disputeront pas les Mondiaux.

Silvana Tirinzoni et son équipe ont perdu KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Tant la formation de Silvana Tirinzoni (argent aux JO) que celle de Yannick Schwaller (bronze) ont perdu en finale du championnat de Suisse à Berne.

Chez les dames, la victoire est revenue au Grasshopper Club de la skip Xenia Schwaller. Côté masculin, le Team Glaris composé par Justin Hausherr, Simon Gloor, le skip Marco Hösli et Philipp Hösli l'a emporté.

Les deux nouveaux champions de Suisse disputeront les Mondiaux pour la première fois de leur carrière.