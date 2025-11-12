  1. Clients Privés
NBA Le départ de Luka Doncic fait des remous chez les Mavericks

ATS

12.11.2025 - 08:05

«Coupable» d'avoir cédé Luka Doncic aux Lakers, Nico Harrison n'est pas le manager général des Dallas Mavericks. La franchise texane de NBA l'a licencié mardi.

Nico Harrison n'est plus le manager général des Mavericks
Nico Harrison n'est plus le manager général des Mavericks
Keystone

Keystone-SDA

12.11.2025, 08:05

12.11.2025, 08:27

La décision a été prise après une réunion entre Nico Harrison et le patron de l'équipe Patrick Dumont, selon ESPN. «La décision reflète notre engagement continu à construire une organisation de haut niveau, qui soit à la hauteur des attentes de nos joueurs, de nos partenaires et surtout de nos fans», a déclaré Dumont dans un communiqué.

Nico Harrison est sous le feu des critiques des fans des Mavericks depuis qu'il a échangé Luka Doncic aux Lakers de Los Angeles le 2 février, quelques mois après que l'arrière All Star slovène avait mené la franchise à une participation aux finales de la NBA. Cette colère ne s'est depuis jamais dissipée.

NBA. L'émouvante lettre d'adieu de Doncic aux fans de Dallas après sa «trahison»

NBAL'émouvante lettre d'adieu de Doncic aux fans de Dallas après sa «trahison»

Patrick Dumont avait donné son accord après que Nico Harrison l'avait convaincu que la signature d'une prolongation de contrat «supermax» pour Doncic serait un mauvais investissement en raison des problèmes de condition physique persistants de la superstar alors blessée. Dumont a depuis admis en privé qu'il avait des remords à ce sujet.

Destins croisés

Principale monnaie d'échange dans cette transaction, Anthony Davis n'a disputé que 14 matches avec les Mavs depuis son arrivée à Dallas en raison de différentes blessures. Autre star de l'équipe, Kyrie Irving a subi une déchirure du ligament croisé antérieur d'un genou au début du mois de mars, et est toujours sur la touche.

Echange tonitruant. Le transfert du siècle s’est produit en NBA !

Echange tonitruantLe transfert du siècle s’est produit en NBA !

L'arrivée du prometteur Cooper Flagg, no 1 de la dernière draft, n'a pas permis d'inverser la tendance. Les Mavericks affichent un bilan de trois victoires pour huit défaites depuis le début de la saison. Les Lakers de Luka Doncic, bien que privés de LeBron James jusqu'à maintenant, en sont à huit succès pour trois défaites...

