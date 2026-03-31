Marlen Reusser retrouve la compétition mercredi dans «A Travers la Flandre», course de préparation au le Tour des Flandres prévu dimanche. La Bernoise a dû observer deux mois d'arrêt après une chute.

Marlen Reusser s'apprête à faire son retour à la compétition. IMAGO/frontalvision.com

Keystone-SDA ATS

Comme déjà plusieurs fois durant sa carrière, Marlen Reusser a été stoppée contre sa volonté. Après une année 2024 à oublier (chute, Covid long), la Suissesse avait effectué un retour remarquable l'an passé avec plusieurs victoires dont notamment le titre mondial du contre-la-montre.

Mais 2026 ne lui a pour l'instant pas souri puisqu'elle n'a que quatre jours de compétition dans les jambes. La Bernoise de 34 ans, établie depuis l'an passé à Andorre, a été victime d'une sérieuse chute le 6 février durant l'UAE Tour. «A cinq km de l'arrivée, plusieurs filles sont tombées devant moi. Je n'ai pas eu la moindre chance de les éviter et j'ai été éjectée du vélo», a-t-elle expliqué récemment devant les médias. Son casque a été fendu et le cadre de sa machine cassé à deux endroits, ce qui témoigne de la violence de l'accident.

«Une chute peut arriver à tout moment»

«Le risque est toujours là, une chute peut arriver à tout moment», rappelle la rouleuse. «J'avais mal partout, mais j'ai pensé que j'allais surmonter tout ça. Les examens pratiqués à l'hôpital m'ont procuré une grande joie», dit-elle dans un sourire. «Les médecins ont pensé que j'étais folle, mais j'étais simplement heureuse que rien de plus grave soit arrivé. J'ai vraiment eu beaucoup de chance.»

Mais elle n'en est pas sortie indemne pour autant après cet impact survenu à 60 km/h. L'épaule gauche a été touchée et son genou gauche a subi une grosse blessure ouverte, ce qui a entraîné une pause plus longue qu'initialement prévue. Une première tentative de retour début mars lors des Strade bianche s'est avéré prématurée.

Prête

Mais désormais, presque deux mois plus tard, Marlen Reusser se sent prête. Elle veut se tester mercredi en vue du grand rendez-vous du dimanche de Pâques. La Suissesse n'a pas pu s'entraîner de manière spécifique pour ces classiques flandriennes. Les sections pavées risquent d'être inconfortables pour son épaule, mais elle se dit néanmoins confiante. «Je ne suis pas au sommet de ma forme, mais ça va.»

Une semaine plus tard, Paris – Roubaix figurera au programme. Sur le papier, cette épreuve semble faite pour la rouleuse bernoise. Mais elle ne sera pas au départ. Pour quelle raison? «Je dis toujours que si c'était un contre-la-montre, la situation serait différente.» Marlen Reusser estime que courir épaule contre épaule sur les pavés n'est pas pour elle. «Je ne suis en principe pas fan du chaos qui règne sur ces classiques, et Roubaix est encore plus extrême. Rien que le combat avant le premier secteur pavé ne me convient pas», explique-t-elle.

Objectifs importants

La Suissesse poursuit. «Il y a toujours beaucoup de chutes. Et comme j'ai de bonnes chances plus tard dans l'année lors des grands Tours, pourquoi prendre ce risque? Pourquoi ce chaos et les dangers d'une chute quand il y a d'autres objectifs importants plus tard?»

L'un des premiers sera constitué en mai par la Vuelta. Afin d'être au maximum de sa forme pour cette épreuve d'une semaine, la Bernoise va se rendre en camp d'entraînement durant deux semaines à la Sierra Nevada en compagnie des hommes de son équipe Movistar, qui prépareront pour leur part le Tour d'Italie.

Elle espère profiter de l'expérience, qui va la faire sortir de sa zone de confort et renforcer sa force physique. Tout ceci dans le but d'augmenter ses chances pour lutter pour la victoire lors des grands Tours. Movistar, qui aligne une équipe messieurs et une équipe dames, peut offrir ce genre de synergie. Cela avait été un argument pour choisir la formation espagnole quand Marlen Reusser avait changé d'environnement.

Mais l'objectif majeur de l'année, ce sera le Tour de France. L'épreuve partira de Lausanne et traversera la Suisse romande durant les trois premiers jours. Devant le public suisse, Marlen Reusser espère briller. Elle veut aussi, et surtout, rester en selle et éviter les chutes.