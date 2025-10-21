  1. Clients Privés
Cyclisme sur piste Les Mondiaux au Chili en vue, les Jeux olympiques en tête

ATS

21.10.2025 - 14:36

Les Mondiaux de cyclisme sur piste se dérouleront de mercredi à dimanche à Santiago au Chili. Swiss Cycling s'y présente avec 10 athlètes, dont six sont âgés de 23 ans ou moins.

Les Mondiaux de cyclisme sur piste se dérouleront de mercredi à dimanche à Santiago au Chili.
Les Mondiaux de cyclisme sur piste se dérouleront de mercredi à dimanche à Santiago au Chili.
21.10.2025, 14:36

L'équipe nouvellement formée il y a un an se concentre sur la préparation de la phase de qualification pour les Jeux olympiques de 2028 à Los Angeles, qui débutera vraisemblablement l'hiver prochain.

En février, l'équipe de poursuite par équipes masculine a remporté une surprenante médaille de bronze aux championnats d'Europe en Belgique, et en mars, le quatuor féminin a amélioré deux fois le record de Suisse lors de la Coupe des Nations en Turquie. La sélection souhaite améliorer ses performances au Chili, l'objectif étant d'accéder au tour principal réservé aux huit meilleures nations de la poursuite par équipes tant chez les hommes que chez les femmes, face à une concurrence mondiale nettement plus rude.

La discipline reine du cyclisme sur piste n'est pas seulement importante pour son rayonnement, mais aussi pour son importance dans la qualification pour les Jeux olympiques: les nations qui obtiennent leur ticket olympique par équipes peuvent également participer à la course à l'américaine et à l'omnium lors des JO.

