Les Munichois ont plébiscité dimanche une candidature de leur ville à l'organisation des Jeux olympiques d'été en 2036, 2040 ou 2044. Une consultation citoyenne a vu une très nette victoire du «oui», autour de 66%.

«Munich a voté. Munich s'est prononcé et Munich a clairement voté pour le +Oui+. Nous sommes largement au-dessus de 60%», a annoncé le maire de Munich Dieter Reiter, dimanche en début de soirée, à l'annonce des premiers résultats.

Sur l'ensemble des bulletins dépouillés, le «oui» est majoritaire à 66,4%, atteignant facilement le quorum nécessaire de 10% des électeurs inscrits. La participation s'est élevée à 42%, la plus importante pour une consultation citoyenne à Munich.

Le Comité olympique allemand (DOSB) s'est lancé dans l'aventure d'une candidature du pays pour les Jeux olympiques d'été, soit pour 2036, soit pour 2040, soit pour 2044. Trois villes – Munich, Hambourg et Berlin – et une région – Rhin-Ruhr – ont manifesté leur intérêt et se trouvent dans une première course interne allemande.

La municipalité de Munich a été la première à donner la voix à sa population sur ce projet. Un peu plus d'un million d'électeurs (1,1) étaient appelés dimanche à se prononcer par «oui» ou «non», avec la possibilité de voter de façon anticipée par courrier (33,7% des électeurs), courante en Allemagne.

Choix allemand à l'automne 2026

Les habitants des villes du projet Rhin-Ruhr doivent se prononcer le 19 avril 2026, tout comme ceux de Kiel, qui postule pour les épreuves de voile d'une candidature allemande. Hambourg a prévu de consulter sa population le 31 mai 2026, alors que la constitution de la région de Berlin ne prévoit pas de référendum pour la question d'une candidature olympique.

Le DOSB se réunit en septembre 2026 en assemblée générale pour choisir sa candidature, avant de soumettre son projet retenu au Comité international olympique. «Je pense que ça va marquer les esprits au DOSB», s'est réjoui le président de la Bavière Markus Söder.

La présidente du CIO Kirsty Coventry a lancé un groupe de travail sur le calendrier et le processus de sélection des prochaines éditions des JO à partir de 2036. Après les JO-2024 à Paris, Los Angeles accueillera les Jeux d'été en 2028, puis Brisbane (Australie) en 2032.

Deuxième ville allemande hôte des JO d'été en 1972 (après Berlin en 1936), Munich avait vu sa canditature pour les Jeux d'hiver 2022 se heurter à l'obstacle référendaire en novembre 2013. Le DOSB avait choisi Hambourg pour défendre les chances allemandes pour les JO 2024, avant que la population de la ville hanséatique ne vote contre en novembre 2015.

La capitale bavaroise a accueilli à l'été 2022 les Championnats d'Europe multisports avec un vrai succès populaire et poursuit donc sa route vers une candidature olympique. Le dossier munichois se base en partie sur les infrastructures de 1972.