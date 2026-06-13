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Athlétisme Les NCAA s’enflamment avec deux chronos d’exception

ATS

13.6.2026 - 17:24

La folie s'empare de Eugene, théâtre des Championnats universitaires américains (NCAA). Le Nigérian Samuel Ogazi est devenu le 4e performer de l'histoire sur 400 m en 43''38, tandis que le sprinter des Iles Caïmans Jaiden Reid a réalisé un phénoménal 19''63 en séries sur 200 m.

Samuel Ogazi, ici au meeting de Lucerne en 2024, est devenu à 20 ans le 4e performer de l'histoire sur le tour de piste (archive).
Samuel Ogazi, ici au meeting de Lucerne en 2024, est devenu à 20 ans le 4e performer de l'histoire sur le tour de piste (archive).
KEYSTONE

Keystone-SDA

13.06.2026, 17:24

13.06.2026, 17:38

Ogazi (20 ans tout juste), 7e de la finale olympique à Paris en 2024, a pulvérisé de 0''23 le record universitaire de Michael Norman. Le record du monde du Sud-Africain Wayde van Niekerk se situe à 43''03.

Les temps d'Ogazi et de Reid ont été réalisés au lendemain de l'exploit d'Adaejah Hodge, devenue la 5e femme la plus rapide de l'histoire sur 100 m après ses 10"63 en demi-finale. L'athlète des Iles vierges britanniques n'est donc qu'à un peu plus d'un dixième du record du monde détenu depuis 1988 par Florence Griffith-Joyner en 10"49.

Devant elle, on trouve également les Jamaïcaines Elaine Thompson (10"54) et Shelly-Ann Fraser-Pryce (10"60), ainsi que l'Américaine Melissa Jefferson-Wooden (10"61). Mais Hodge intègre donc d'ores et déjà le top 5 historique en se plaçant devant des noms comme Carmelita Jeter, Shericka Jackson ou Sha'Carri Richardson.

Âgée de tout juste 20 ans (elle les a fêtés il y a à peine un mois, le 13 mai dernier), Hodge efface ainsi des tablettes une certaine Sha'Carri Richardson, qui détenait jusqu'ici le record universitaire, en 10"75, une marque établie en 2019.

200 m de dingue en demi-finale

Membre de l'université de Georgia, Hodge a devancé lors de cette demi-finale Shawnti Jackson (10"88) et Brianna Selby (10"94). Des chronos dignes d'une finale olympique ou de championnat du monde. Le temps de la gagnante a été homologué, le vent étant juste dans la limite autorisée (+ 1,9 m/s). Avant Hodge, jamais une athlète aussi jeune n'était d’ailleurs descendue sous les 10"70 sur 100 m.

Hodge a également fusé en demi-finale du 200 m, avec un chrono là aussi exceptionnel de 21''96, tout en maîtrisant son effort.

Mercredi, l'Américain Ja'Kobe Tharp (20 ans) avait battu le record du monde du 110 m haies sur la piste mythique du Hayward Field Stadium de Eugene, en 12''75, 0''05 de mieux que l'ancienne marque que détenait depuis 2012 son compatriote Aries Merritt.

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