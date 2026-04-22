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Basketball - SBL À nouveau championnes suisses, les Nyonnaises écœurent Elfic

ATS

22.4.2026 - 22:37

Nyon Basket Féminin a remporté un deuxième titre consécutif en SB League. Les joueuses Loan Morand ont battu Elfic Fribourg une troisième fois en trois matches mercredi devant leur public (89-82).

L'entraîneur de Nyon Loan Morand parle à ses joueuses lors de l'acte 3 de la finale.
L'entraîneur de Nyon Loan Morand parle à ses joueuses lors de l'acte 3 de la finale.
KEYSTONE

Keystone-SDA

22.04.2026, 22:37

22.04.2026, 22:50

Un an après avoir détrôné les Fribourgeoises de leur piédestal, les Nyonnaises ont confirmé leur nouveau statut en décrochant leur cinquième titre de leur histoire après ceux de 1973, 1979, 1984 et 2025. Ce nouveau sacre a été acquis au terme d'une finale rondement menée.

Basketball - SBL. Les Nyonnaises font un pas décisif vers le doublé

Basketball - SBLLes Nyonnaises font un pas décisif vers le doublé

Après avoir remporté les deux premiers actes à l'extérieur (82-70, 93-81), Nyon a toutefois dû cravacher après un début de match en faveur des Elfes. Menées de neuf points à l'issue du premier quart-temps, les Vaudoises ont petit à petit refait leur retard avant de définitivement prendre les commandes dans la quatrième période. Avec 37 points, 10 rebonds et 5 assists, la Danoise Frida Formann aura été la grande dame de ce troisième acte décisif.

Les Nyonnaises prennent également leur revanche après leurs défaites en finale de la SBL Cup et en demi-finale de la Coupe de Suisse cette saison, à chaque fois contre Elfic.

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