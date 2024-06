Les organisateurs du Tour de Suisse ont été contraints de raccourcir la 6e étape, ont-ils annoncé vendredi après-midi. Les coureurs s'élanceront finalement du Centre nordique de la Vallée de Conches à Ulrichen.

Les organisateurs ont du s’adapter (archives). KEYSTONE

L'itinéraire alternatif envisagé pour cette étape-reine – via les cols du Gothard et de la Furka – ne pourra pas non plus être emprunté, regrettent les organisateurs. Cette étape du vendredi 14 juin devait initialement relier Locarno et Blatten-Belalp, mais la neige en a décidé autrement.

