Les Imoca engagés sur la 16e Transat Jacques-Vabre ont atteint lundi au sud des Canaries les alizés qui devraient les pousser jusqu'à Fort-de-France où les premiers Ultim sont arrivés dimanche. La Genevoise Justine Mettraux pointait toujours en tête de la flotte des Imoca en compagnie de Julien Villion (Teamwork.net).

Justine Mettraux et Julien Villion sont toujours en tête. KEYSTONE

«Il fait bon, il fait beau, il commence à faire chaud, on a pris notre petit déj en terrasse», s'est amusé le skipper Manuel Cousin (Coup de pouce – Giffard manutention), depuis le large des Canaries, à la vacation du matin.

A 13h00 heures locales (18h00 en Suisse), la flotte des monocoques était toujours divisée en deux lundi, avec un groupe mené par Charal et For People faisant cap sur le sud et un autre situé au large des Açores se dirigeant vers l'ouest.

Cette deuxième route, choisie notamment par Mettraux/Villion est théoriquement la plus courte vers la Martinique, mais les équipages qui ont choisi cette option s'apprêtent mercredi à traverser une zone sans vent que le groupe sud ne rencontrera pas.

Selon les dernières estimations des organisateurs de course, les premiers Imoca sont attendus samedi en Martinique.

ATS