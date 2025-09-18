Les Mondiaux de cyclisme se déroulent pour la première fois sur le sol africain. Cette 98e édition aura lieu à Kigali, dans la capitale du Rwanda.

Tadej Pogacar sera le favori à sa propre succession lors de la course en ligne. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Programme

Contrairement à Zurich l'an passé, les épreuves de para-cyclisme ne font pas partie du programme. Dès dimanche et durant huit jours, treize titres mondiaux seront attribués dans les catégories élite, M23 et juniors. Il y aura aussi un contre-la-montre par équipes mixtes.

Parcours

Le Rwanda est souvent qualifié de pays aux mille collines, et cela se voit sur le parcours. Tant pour les chronos que pour les courses en ligne, les tracés sont parsemés de petites côtes raides. L'altitude – Kigali se situe à 1500 m – va aussi augmenter la difficulté. Le circuit mesure 15,1 km et propose une montée pavée de 1,3 km peu avant l'arrivée.

Les chances suisses de médaille

La Suisse avait récolté deux médailles à domicile en 2024 à Zurich. Jasmin Liechti et Jan Christen avaient tous deux obtenu le bronze lors du contre-la-montre M23. Cette année, ils s'alignent avec l'élite.

Marlen Reusser représente le meilleur atout suisse. La Bernoise revient après son abandon au Tour de France. Elle peut viser le podium sur le chrono et dans la course en ligne, ainsi que dans le relais mixte. La Genevoise Elise Chabbey peut aussi s'illustrer dans la course en ligne.

Côté masculin, Marc Hirschi, Mauro Schmid et Jan Christen peuvent, dans un bon jour, obtenir un bon résultat. En raison de la dénivellation, Stefan Küng ne fait pas partie des favoris du contre-la-montre.

Les favoris

Tenant du titre, Tadej Pogacar sera une fois encore l'homme à battre. Le Slovène a encore été dominateur cette saison, gagnant notamment le Tour de France, le Tour des Flandres et Liège – Bastogne – Liège. Pogacar va aussi s'aligner en contre-la-montre. Dans cette épreuve, le Belge Remco Evenepeol, double champion du monde en titre et champion olympique, aura certainement son mot à dire.

Chez les dames, la Belge Lotte Kopecky, titrée sur route en 2023 et 2024, a renoncé au déplacement. Quant à la championne du monde du chrono 2024, l'Australienne Grace Brown, elle a mis fin à sa carrière. La grande favorite sera la Française Pauline Ferrand-Prévot. La lauréate du Tour de France, au palmarès énorme aussi en VTT, veut un deuxième titre sur route après celui de 2014.

Les autres absents

La liste des absents est plus longue que d'habitude. Jonas Vingegaard ne sera pas là, comme traditionnellement pour lui qui n'a encore jamais disputé les Mondiaux en élite.

Son compatriote danois Mads Pedersen, champion du monde 2019, ne sera pas de la partie non plus, tout comme le lauréat 2023, le Néerlandais Mathieu van der Poel. Il a mis fin à sa saison avec les Mondiaux de VTT à Crans-Montana dimanche dernier.

Le Belge Wout van Aert et le Portugais João Almeida, vainqueur cette année du Tour de Suisse et du Tour de Romandie, ont également renoncé.