  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Tennis de table Alexis et Félix Lebrun ont-ils un frère caché ?

Clara Francey

23.4.2026

Des robots peuvent battre le record du monde «humain» du semi-marathon, boxer et désormais défier les frères Lebrun au tennis de table: c'est ce qu'a annoncé Sony dans une recherche publiée jeudi.

Félix et Alexis Lebrun, les frères stars du tennis de table
Félix et Alexis Lebrun, les frères stars du tennis de table
KEYSTONE

Agence France-Presse

23.04.2026, 11:02

23.04.2026, 11:10

L'unité d'intelligence artificielle (IA) du groupe japonais a mis au point un bras robotisé dopé à l'IA, équipé d'une raquette de tennis de table, capable de réagir à des coups professionnels avec «la vitesse et les effets de rotation du tennis de table de haut niveau».

«Ace» est un robot aussi grand qu'une table de ping-pong, capable de prendre des décisions en une fraction de seconde pour exécuter des mouvements précis et puissants, selon Sony AI, dont les travaux ont été publiés dans la revue Nature.

Dans un premier temps, ce joueur bruyant, caractérisé par des sifflements constants, des cliquetis et un bras en mouvement, a affronté cinq joueurs «élite» et deux professionnels. Il a remporté trois matches sur cinq contre le groupe «élite» tandis que ceux contre les «pros» ont été «disputés», a précisé l’entreprise.

Mais après de nouveaux réglages, «Ace» a finalement réussi à battre les professionnels avec des vitesses de frappe plus élevées, des placements plus près du bord de la table et des échanges à un rythme plus soutenu, a indiqué Sony AI.

«En résolvant un problème qui exige une détection et un contrôle en temps réel exceptionnels, cette recherche pose les bases de systèmes d'IA capables d’opérer de manière sûre et fiable dans des environnements physiques dynamiques, allant de contextes critiques pour la sécurité à des domaines interactifs en temps réel», a ajouté l'entreprise.

Les précédents robots-pongistes pouvaient soutenir des échanges, mais n'avaient jamais dépassé le niveau amateur, a précisé Sony AI.

«Une fois que l'IA peut fonctionner à un niveau d’expert humain dans ces conditions, cela ouvre la porte à une toute nouvelle catégorie d'applications dans le monde réel qui étaient jusqu’ici hors de portée», a déclaré Peter Stone, directeur scientifique de Sony AI.

Les plus lus

Déclarations rocambolesques: le ministre de la Santé de Trump se ridiculise
Une frappe de Kiev en Russie provoque une pluie noire
«Mon père ne m'a pas laissé grand-chose de sa vie»
Matthieu Delormeau évoque sa vertigineuse descente aux enfers
Les craintes confirmées : fin de saison pour Lamine Yamal !
À Monaco, un homme se paie l'appartement le plus cher du monde !