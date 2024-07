«Les Pyrénées vont être palpitantes», prédit le directeur sportif de Tadej Pogacar auprès de l'AFP jeudi, s'attendant à «une bataille impressionnante» après un round remporté par Vingegaard mercredi dans le Cantal.

Joxean Matxin Fernandez lors d’une conférence de presse(image d’archive). imago images / Belga

AFP Melchior Cordonier

«On va assister à une bataille impressionnante. Je suis persuadé que les Pyrénées vont être palpitantes ce week-end», a estimé Joxean Matxin Fernandez.

Selon lui, la grande offensive lancée par Tadej Pogacar mercredi dans le Cantal «n'a pas fonctionné parce que Jonas a été plus fort», a souligné le directeur sportif de l'équipe UAE avant le départ de la 12e étape du Tour à Aurillac.

«On a cherché cet effet de surprise, ça n'a pas fonctionné parce que Jonas a été plus fort, il faut le féliciter», a estimé.

«On a vu un Tadej très fort et ensuite un Jonas très fort», a résumé l'Espagnol, alors que le Danois est revenu sur le Slovène, parti à l'avant dans le Puy Mary, pour finalement lui souffler l'étape au sprint.

«Hier, on voulait prendre un risque important, celui de surprendre. On n'y est pas arrivé, même si on a augmenté un peu l'avance sur Remco, mais ça n'a pas été le cas avec Vingegaard», poursuit-il, alors que Pogacar compte 1 min 06 d'avance sur Evenepoel et 1 min 14 sur le double tenant du titre.

Deux journées réservées aux sprinteurs

Le peloton aborde deux journées a priori réservées aux sprinteurs jeudi et vendredi, avant de se présenter dans les Pyrénées ce week-end, un massif qui «convient bien à Tadej, mais il faut faire en sorte qu'il lui convienne un peu mieux qu'à son rival direct», selon Matxin.

La victoire de Vingegaard au Lioran semble avoir fait changer la dynamique entre les deux grands favoris de ce Tour, mais le directeur sportif de «Pogi» ne pense pas que le leader de la Visma ait pris un avantage psychologique sur son coureur.

«On ne gagne pas le Tour avec la psychologie, on le gagne avec les jambes», assène-t-il.