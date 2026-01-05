Quatre Suisses ont franchi la qualification en vue du concours de mardi à Bischofshofen, dernière étape de la Tournée des 4 tremplins.

Sandro Hauswirth (SUI), satisfait de son saut, ici à Innsbruck. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le meilleur d'entre eux a été Sandro Hauswirth, 17e avec un saut de 130 m. Gregor Deschwanden (18e), Killian Peier (33e) et Felix Trunz (45e) ont aussi bouclé la qualification dans le top 50.

Le meilleur lundi a été le Slovène Domen Prevc, leader de la Tournée, qui s'est posé à 140 m. Avant le dernier concours, il possède 41,4 points d'avance sur l'Autrichien Jan Hörl.