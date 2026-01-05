  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Tournée des 4 tremplins Les sauteurs suisses au complet pour le grand final

ATS

5.1.2026 - 19:46

Quatre Suisses ont franchi la qualification en vue du concours de mardi à Bischofshofen, dernière étape de la Tournée des 4 tremplins.

Sandro Hauswirth (SUI), satisfait de son saut, ici à Innsbruck.
Sandro Hauswirth (SUI), satisfait de son saut, ici à Innsbruck.
KEYSTONE

Keystone-SDA

05.01.2026, 19:46

Le meilleur d'entre eux a été Sandro Hauswirth, 17e avec un saut de 130 m. Gregor Deschwanden (18e), Killian Peier (33e) et Felix Trunz (45e) ont aussi bouclé la qualification dans le top 50.

Tournée des 4 tremplins. Le Japonais Ren Nikaido s’impose et bouscule la hiérarchie

Tournée des 4 tremplinsLe Japonais Ren Nikaido s’impose et bouscule la hiérarchie

Le meilleur lundi a été le Slovène Domen Prevc, leader de la Tournée, qui s'est posé à 140 m. Avant le dernier concours, il possède 41,4 points d'avance sur l'Autrichien Jan Hörl.

Tournée des Quatre tremplins. Solide top 10 pour Deschwanden, Prevc sur une autre planète

Tournée des Quatre tremplinsSolide top 10 pour Deschwanden, Prevc sur une autre planète

Les plus lus

Les écoles fermeront lors du deuil national
La présence de mineurs dans le bar et la liberté des gérants font parler
«Je me suis inquiété» - Marc Rochat était au «Constellation» la veille du drame
Tim Walz renonce à sa réélection comme gouverneur
La neige perturbe les transports en France, Royaume-Uni et Pays-Bas
Les bars et clubs suisses veulent repenser leur sécurité