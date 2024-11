Les records s'enchaînent, la flotte scindée en deux

Si Charlie Dalin (Macif Santé Prévoyance) a repris un peu d'avance sur Thomas Ruyant (Vulnerable) lundi matin, Yoann Richomme (Paprec Arkéa) s'est lui rapproché du leader, après avoir à nouveau battu le record de distance parcourue en 24 heures.

AFP Clara Francey

Au total, grâce à la dépression née au large du Brésil qui leur a permis d'accélérer dimanche, six bateaux ont battu le précédent record établi entre mardi et mercredi par Richomme (551,4 milles parcourus, soit 1022 kilomètres).

Mais c'est le navigateur de 41 ans lui-même qui a amélioré le plus ce record, avec 579,86 milles (1073,9 km) parcourus en 24 heures, devant Ruyant (572.4 milles, 1060,08 km).

«On ne va pas vite pour faire le record mais surtout pour essayer de garder la position idéale avec cette dépression, on ne sait pas ce que donnera la suite mais, en tous cas, si on peut la garder le plus longtemps possible, c’est bien, on se rapproche de l'objectif et des Mers du Sud», a expliqué Ruyant aux organisateurs.

Dalin a repris du terrain dans la nuit sur Ruyant, qu'il devance de presque 50 milles. Richomme s'est pour sa part légèrement rapproché du leader, et pointe à 58 milles. Un écart assez conséquent s'est créé entre les trois premiers et leurs quatre poursuivants immédiats.

Sam Goodchild (Vulnerable) a perdu trois places, passant de la 4e à la 7e, mais il a seulement 12 milles de retard sur Sébastien Simon (Groupe Dubreuil), nouveau 4e.

«Le match est hyper serré, tout le monde va vite, la flotte est vraiment impressionnante ! On est tous là en une centaine de milles, en Imoca c'est que dalle!», a tempéré Ruyant.

«Je viens de faire une petite pointe à 32 nœuds là, j'ai l'impression d’être un petit animal dans cette coque qui va à Mach 12 ! Mais la survie se passe bien», a plaisanté le 6e du précédent Vendée Globe.

Forcément, ces vitesses folles font envie au reste de la flotte, privée de l'aubaine, à l'image de Louis Duc (Fives Group-Lantana Environnement), 28e à 965 milles de la tête.

«On a une belle dépression qui va emmener nos camarades à foils bien propulsés vers les Mers du Sud, et nous on va avoir les miettes de leur dépression, on va devoir longer le front le long des côtes brésiliennes», a-t-il déploré.

Toutefois, et malgré plusieurs avaries depuis le départ, pas de quoi bouder son plaisir pour le Manchois, novice au sud de l'Equateur et qui a «hâte d'aller découvrir ces paysages, ces mers, ces longues houles».

Classement du Vendée Globe (pointage lundi à 07h00) Charlie Dalin (Macif Santé Prévoyance) à 19.607,98 milles nautiques de l'arrivée

Thomas Ruyant (Vulnerable) à 49,66 milles

Yoann Richomme (Paprec Arkéa) à 58,69 milles

Sébastien Simon (Groupe Dubreuil) à 102,68 milles

Nicolas Lunven (Holcim - PRB) à 114,37 milles

Jérémie Beyou (Charal) à 116,47 milles

Sam Goodchild (Vulnerable) à 116,87 milles

Yannick Bestaven (Maître Coq V) à 148,58 milles

Paul Meilhat (Biotherm) à 199,27 milles

Samantha Davies (Initiatives-Cœur) à 266,89 milles

Justine Mettraux (Teamwork-Team Snef) à 318.75 milles