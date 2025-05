Les équipes suisses engagées dans les Mondiaux de relais de Guangzhou (4x100 m messieurs et dames, 4x100 m mixte, 4x400 dames et 4x400 m mixte) ont manqué leur affaire samedi. Quatre de ces quatuors devront briller dimanche pour décrocher un ticket pour les championnats du monde en plein air prévus cet été à Tokyo.

Première occasion manquée pour Melissa Gutschmidt et le relais du 4x100 m (archive). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La déception fut surtout grande pour les filles du 4x100 m (Melissa Gutschmidt, Céline Bürgi, Léonie Pointet et Emma van Camp), éliminées après un dernier passage de témoin raté. Le quatuor Daryl Bachmann/Timothé Mumenthaler/Bradley Lestrade/Jonathan Gou Gomez a pour sa part signé le 19e temps des séries du 4x100 m en 38''95.

Pas plus de succès pour les dames du 4x400 m (Julia Niederberger, Karin Disch, Salome Hüsler et Aline Yuille), 7e de leur série en 3'36''78, et le relais 4x400 mixte (Ricky Petrucciani, Lena Wernli, Vincent Gendre et Annina Fahr), 5e de sa série en 3'16''27.

Tous ces quartettes, qui auraient validé leur ticket pour le grand rendez-vous de Tokyo (13-21 septembre) en se qualifiant en finale ce week-end, bénéficieront d'une seconde chance samedi. Les six premiers des repêchages (2e tour) valideront en effet leur ticket pour les Mondiaux au Japon.

A noter par ailleurs la 11e place obtenue par le relais mixte du 4x100 m, composé de Lena Weiss, Soraya Becerra, Mathieu Chèvre et Jonathan Gou Gomez (41''92). Cette nouvelle discipline fera son entrée au programme olympique en 2028 à Los Angeles, et figurera aussi au menu des Européens 2026 à Birmingham