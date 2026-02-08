  1. Clients Privés
NBA Les Rockets se paient un champion privé de son homme fort

ATS

8.2.2026 - 07:58

Houston a cueilli un succès de prestige samedi en NBA.

Keystone-SDA

08.02.2026, 07:58

08.02.2026, 08:26

Les Rockets de Clint Capela ont battu pour la première fois de la saison le champion en titre Oklahoma City, certes privé de Shai Gilgeous-Alexander.

NBA. Niederhäuser et les Clippers renouent avec la victoire

NBANiederhäuser et les Clippers renouent avec la victoire

Dominée par OKC lors de leurs deux premiers duels livrés dans cet exercice 2025/26, la franchise texane s'est imposée 112-106 à Oklahoma City. Le Thunder a pourtant compté jusqu'à 15 longueurs d'avance au deuxième quart (49-34).

Mais les Rockets, qui étaient encore menés de 6 points à la pause (52-46) ont fini par profiter de l'absence du MVP Shai Gilgeous-Alexander (blessure aux abdominaux). Ils ont forcé la décision dans un troisième quart-temps remporté 34-22 pour infliger au Thunder sa 13e défaite de la saison.

Capela dans le dur

Les Rockets ont notamment pu compter sur Tari Eason (26 points, à 5/13 derrière l'arc) et Alperen Sengun (17 points, 12 rebonds, 11 passes décisives et 3 contres) pour renverser la vapeur et décrocher leur 32e succès en 51 parties dans ce championnat. Aligné durant 8 minutes, Clint Capela a capté 1 rebond, manquant son unique tir en terminant avec un différentiel de -12.

NBA. Davis, le géant aux pieds d’argile, rejoint Kyshawn George

NBADavis, le géant aux pieds d’argile, rejoint Kyshawn George

Washington a par ailleurs été battu 127-113 par les Nets samedi à Brooklyn, après avoir encaissé pas moins de 80 points en première mi-temps. Les Wizards, qui pourraient ménager leur nouvelle recrure Anthony Davis jusqu'au terme de la saison, évoluaient notamment sans Kyshawn George samedi. L'ailier valaisan souffre d'une contusion au genou droit.

