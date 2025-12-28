Les Rockets de Clint Capela ont fêté un net succès samedi en NBA. Houston a dominé Cleveland 117-100, enchaînant une deuxième victoire de suite après avoir perdu quatre de ses cinq matches précédents.

Keystone-SDA ATS

L'homme du match fut Kevin Durant. La superstar des Rockets a inscrit 30 points, ajoutant 7 passes décisives et 4 rebonds, en 29 minutes passées sur le parquet. Durant est resté sur le banc durant le quatrième quart-temps, que Houston a abordé avec 27 longueurs d'avance.

Clint Capela a quant à lui eu droit à 18 minutes de jeu samedi. L'intérieur genevois n'a inscrit que 4 points à 2/6 au tir, mais il s'est montré précieux sous les panneaux avec 8 rebonds (dont 4 captés en phase offensive) et 2 contres.