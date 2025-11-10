  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

NBA Les Rockets de Clint Capela rebondissent vite

ATS

10.11.2025 - 08:26

Les Houston Rockets de Clint Capela ont rapidement renoué avec la victoire en NBA. Battus par les Spurs vendredi, les Texans se sont imposés dimanche sur le parquet des Milwaukee Bucks (122-115).

Keystone-SDA

10.11.2025, 08:26

10.11.2025, 08:42

Kevin Durant et ses coéquipiers n'ont ainsi pas traîné après ce revers qui avait mis fin à leur belle série de cinq victoires consécutives. Ils ont décroché leur 6e succès de la saison contre l'équipe menée par le Grec Giannis Antetokounmpo.

Longtemps menés, les Rockets ont compté jusqu'à 14 points de retard au cours du deuxième quart-temps, avant de renverser la vapeur à 102 secondes de la fin. Le pivot genevois Clint Capela a foulé le parquet pendant près de sept minutes, marquant 4 points et captant 4 rebonds.

Les plus lus

La police débarque au 70e anniversaire de Kris Jenner chez Jeff Bezos
«C’est dur, très dur» : Sarkozy évoque le «cauchemar» de la prison
Une famille «fuit» le Texas pour la Russie et le père se retrouve rapidement au front
Va-t-on vers un krach boursier mondial? Un expert suisse fait le point
Le maquillage comme «peinture de guerre» : les femmes MAGA à visage découvert